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21:03, 23 июня 2025Моя страна

На Алтае быки устроили битву за любовь

В Республике Алтай быки подрались из-за любви и парализовали дорожное движение
Антонина Черташ
Антонина Черташ

На дороге в Республике Алтай два быка парализовали дорожное движение из-за любви. Видео схватки публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Автомобилисты были вынуждены наблюдать за битвой любвеобильных быков на горной дороге. Два самца подрались из-за того, что не смогли поделить стадо. Быки стали бодаться, заняв обе полосы движения. Водители аккуратно объезжали животных.

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