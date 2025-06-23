На Алтае быки устроили битву за любовь

На дороге в Республике Алтай два быка парализовали дорожное движение из-за любви. Видео схватки публикует Telegram-канал Mash Siberia.
Автомобилисты были вынуждены наблюдать за битвой любвеобильных быков на горной дороге. Два самца подрались из-за того, что не смогли поделить стадо. Быки стали бодаться, заняв обе полосы движения. Водители аккуратно объезжали животных.
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