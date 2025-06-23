На концерте Джареда Лето прозвучали российские хиты

Shot: Фанаты спели «Знаешь ли ты» и «Батарейку» на концерте Джареда Лето

Во время концерта музыкальной группы 30 Seconds to Mars и ее лидера Джареда Лето в Казахстане фанаты исполнили российские песни. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, в ходе шоу на площадке в городе Алма-Ата неожиданно выключился свет. Во время технических неполадок зрители, прилетевшие на концерт из России, хором спели несколько русскоязычных хитов. Так, они исполнили треки «Знаешь ли ты» певицы МакSим и «Батарейка» группы «Жуки».

Ранее сообщалось, что МИД Украины осудил музыканта и актера Джареда Лето за желание выступить в России. На концерте в Белграде артист заявил, что скучает по своим слушателям из РФ, и пообещал, что обязательно снова выступит перед ними.