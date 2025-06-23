На Западе высказались об ударах США по Ирану русской пословицей

Журналист Боуз напомнил пословицу о бесплатном сыре после ударов США по Ирану

Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на удары США по Ирану известной русской пословицей. Его комментарий опубликован в социальной сети X.

Журналист отметил, что президент США Дональд Трамп не оправдал возложенных на него надежд. «Возможности постоянных государственных структур оказывать влияние, огромная лоббистская мощь, миллиарды, вливаемые в систему. В России говорят: "Бесплатный сыр бывает только в мышеловке"», — написал он.

Ранее стало известно, что американский лидер окончательно одобрил удар по иранским ядерным объектам в субботу, 21 июня, находясь в своем гольф-клубе в Бедминстере.