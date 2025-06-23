Назван средний размер пенсии россиян

РИА Новости: Средний размер пенсии в России составил 23 448 рублей в месяц

Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда.

По состоянию на 1 апреля текущего года средний размер таких выплат достиг 23 448 рублей в месяц. При этом по состоянию на 1 января 2025 года он был ниже и составлял 23 175 рублей в месяц.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил, что некоторые категории граждан России имеют право на две пенсии.

До этого министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в 2026 году Россия переходит к двухэтапной индексации пенсий. Так, на первом этапе — с 1 февраля пенсии будут увеличиваться по уровню инфляции за предыдущий год, а на втором — с 1 апреля уже по уровню роста доходов Социального фонда страны.