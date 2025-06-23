Названа будущая жертва новейшей ядерной крылатой ракеты ВВС США

TNI: Жертвой ядерной крылатой ракеты ВВС США AGM-181A может стать Китай

Жертвой новейшей ядерной крылатой ракеты Военно-воздушных сил (ВВС) США AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) может стать Китай. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

«Разработка AGM-181A свидетельствует о том, что Соединенные Штаты активно развивают несколько высокотехнологичных направлений в аэрокосмической отрасли, чтобы идти в ногу с растущими программами разработки вооружений Китая», — говорится в публикации.

Обозреватель Харрисон Касс напоминает, что AGM-181A LRSO получит термоядерную боеголовку W80-4 регулируемой мощностью от пяти до 150 килотонн (в тротиловом эквиваленте). Дальность применения ракеты — до 1500 миль. Переносить указанную ракету смогут американские стратегические бомбардировщики B-21 Raider и B-52 Stratofortress.

Всего Пентагон планирует получить 1020 таких ракет. Общая стоимость программы AGM-181A LRSO составляет 13-16 миллиардов долларов.

В марте издание 19FortyFive сообщило, что создание ядерной крылатой ракеты AGM-181A LRSO идет, в отличие от других программ модернизации ядерных систем, с опережением графика.