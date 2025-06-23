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02:01, 23 июня 2025Забота о себе

Названы плюсы раздельного сна с партнером

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ведущая подкаста и писательница Софи Палуч утверждает, что решение спать отдельно от мужа спасло ее брак. Плюсы раздельного сна с партнером она назвала Daily Mail.

По словам Палуч, она замужем 14 лет, у нее двое детей и прекрасные отношения с мужем, но в самом начале брака она едва не развелась из-за необходимости делить постель с мужем. Женщина уточнила, что всегда быстро засыпала и крепко спала всю ночь, а у ее супруга очень чуткий сон, он просыпается из-за малейшего шороха. В добавок к этому, когда он все-таки спал, то издавал мощные звуки, напоминавшие шум от грузового поезда, которые не давали ей покоя.

«Мы оба просыпались утром измученные недосыпом и препирались из-за всяких глупостей, потому что были очень уставшими», — отметила женщина. Тем не менее они продолжали пытаться спать вместе из-за распространенного мнения, что именно так поступают счастливые пары.

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Палуч утверждает, что понадобилось несколько месяцев, чтобы признать, что они отлично ладят днем и абсолютно несовместимы ночью. После этого супруги решили спать в разных кроватях и в разных комнатах. «Мы по-прежнему проводим время вместе вечером перед сном и по-прежнему выпиваем вместе чашку чая в постели по утрам, но мы оба просыпаемся отдохнувшими и готовыми стать лучшей версией себя друг для друга», — резюмировала писательница.

Ранее психотерапевт Кей Си Дэвис предложила людям, желающим разорвать долгие отношения, задать себе один вопрос. По ее мнению, нужно спросить себя, нарушит ли сохранение отношений собственные ценности.

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