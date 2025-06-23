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17:41, 23 июня 2025Путешествия

Названы самые необычные предметы в багаже путешественников на Крымском мосту

Mash: В багаже туристов на Крымском мосту находили крокодила и оружие
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Yakov Oskanov / Shutterstock / Fotodom

За последние три года в багаже путешественников на Крымском мосту находили крокодила, оружие и многое другое. Самые необычные предметы назвал в беседе с Telegram-каналом Mash источник.

Так, один из водителей вез крокодила по имени Федя в террариуме, а у другого в машине оказалась перчатка Фредди Крюгера из фильма «Кошмар на улице Вязов». Также среди находок в вещах туристов — шокеры, ножи, гранаты. Некоторые пытались провезти наркотики.

Ранее самыми необычными находками в поездах были названы, в частности, карбюратор, костюм судьи, лопата для снега, а также сыр и хамон.

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