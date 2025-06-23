Названы три способа улучшения демографической ситуации в России

Глава ВЦИОМ Федоров: Демографическую ситуацию в России улучшит рост рождаемости

Демографическую ситуацию в России можно улучшить тремя способами. О чем именно идет речь, рассказал РИА Новости генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, ключевое влияние на демографическую ситуацию в стране имеют два фактора — продолжительность жизни и рождаемость. Рост и того, и другого показателей благоприятно скажутся на численности населения, пояснил собеседник агентства.

Еще одним фактором Федоров назвал миграцию. При этом он отметил, что российское общество «не хочет, чтобы этот приток увеличивался».

Ранее во ВЦИОМ раскрыли причины нежелания россиян заводить детей. Одной из причин этого там назвали стремление людей «пожить для себя».