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09:58, 23 июня 2025Экономика

Отечественный виски в России впервые потеснил импортный

«РБК Вино»: Доля отечественного виски в РФ составила 51 % по итогам 2024 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

По итогам 2024 года отечественному виски впервые удалось потеснить иностранный на российском рынке. Об этом сообщает «РБК Вино» со ссылкой на статистические данные участников рынка.

В прошлом году доля российского виски составила 51 процент, тогда как иностранного — только 49 процентов. Для сравнения, в 2023-м доля зарубежного виски в РФ находилась на уровне 52 процента, а до введения масштабных западных санкций, в 2021-м, — на отметке 81 процент.

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Доля крупнейших международных брендов (Johnnie Walker, Jack Daniel's, Bell's, Auchentoshan, Jim Beam, Macallan и White Horse) за отчетный период продолжила заметно падать. Продукция этих брендов сейчас поставляется в РФ по параллельному импорту, но в меньших объемах. Так, в 2024 году на долю подобных марок пришлось меньше четверти (24 процента) всех продаж. За три года показатель сократился на 20 процентных пунктов (п.п.). Доля официально поставляющегося в Россию иностранного виски за отчетный период просела на 12 п.п. и достигла 25 процентов.

Наращивание доли отечественного виски фиксируется на фоне увеличения ассортимента. Так, по итогам прошлого года на внутреннем рынке появились 86 новых брендов. Глава гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский связал подобную динамику со стремлением производителей насытить внутренний рынок после массового ухода иностранных брендов. В то же время на фоне близости завершения этого процесса, отметил аналитик, число регистраций новых брендов крепкого алкоголя в РФ в целом существенно сократилось.

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