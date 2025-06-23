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16:23, 23 июня 2025Наука и техника

Десятки моделей пауэрбанков назвали опасными

Anker, Baseus, Xiaomi и другие компании сняли с продажи опасные пауэрбанки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Reka Sarudi / Unsplash

В Китае начали отзывать десятки моделей портативных внешних аккумуляторов из-за проблем с безопасностью. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

По большей части отзыв коснулся моделей местного бренда Anker — продукция компании также популярна на мировом рынке. Фирма сообщила в пресс-релизе, что отзывает A1642, A1647, A1680, A1681, A1689 и другие устройства. В компании призвали пользователей гаджетов сдать их в магазин и вернуть деньги.

Также некоторые девайсы призвали сдать Baseus, Aukey, Xiaomi, Ugreen и Romoss. В списке обнаружили десятки моделей. Проблема с безопасностью вызвана аккумуляторами с ячейками от компании Amprius, которые используют аппараты вышеназванных брендов.

Журналисты объяснили, что китайский регулятор отозвал лицензию у некоторых моделей Amprius, на основе которых созданы популярные пауэрбанки. Отмечается, что эксперты обнаружили в батареях сомнительные материалы, которые могут повлиять на эксплуатацию гаджетов.

«Хотя эти отзывы в настоящее время касаются только китайского рынка, владельцам моделей за пределами Китая стоит быть осторожнее», — подытожили авторы.

В декабре 2024 года эксперты нашли в продаваемом в магазине Apple официальном аксессуаре для iPhone вызывающее рак вещество бисфенол А. Компания не сняла пауэрбанк с продажи, но предупредила пользователей об опасности материала.

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