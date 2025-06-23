Пропавшего 80-летнего мужчину нашли застрявшим по шею в воде

В США пожилого мужчину нашли по шею в воде посреди леса

В штате Западная Виргиния, США, 80-летнего мужчину нашли застрявшим в ручье у шестиметрового откоса. Об этом сообщает WDTV.

Пожилого Гарольда Симмонса объявили пропавшим без вести в городе Элкинс. На него случайно наткнулись полицейские, когда патрулировали лесистую местность по другому вызову. Они услышали крики о помощи и нашли Симмонса по шею в воде. Предполагается, что он упал с откоса в ручей и не смог выбраться.

Старший патрульный спустился к воде, едва не поскользнувшись, и вытащил пожилого мужчину из воды. После к месту происшествия прибыли пожарные, которые подняли Симмонса веревками на вершину склона. Он получил ранения, его доставили в больницу. Начальник полиции Элкинса заявил, что старший патрульный фактически спас Симмонсу жизнь, и поблагодарил его за это.

Ранее сообщалось, что в США женщина две недели выживала в горах, пока ее не нашел владелец местного отеля. Парамедики осмотрели туристку и сообщили, что она обезвожена, но в остальном находится в хорошем состоянии.

