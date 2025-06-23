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05:10, 23 июня 2025Бывший СССР

Пылающее после удара место производства дронов ВСУ попало на видео

RusVesna: После удара в Киеве загорелось здание, где производят дроны для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

После удара в Киеве загорелось здание КПИ имени Игоря Сикорского. Кадры охваченного огнем здания опубликовал Telegram-канал «Всевидящее ОКО: Украина».

Как утверждает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna), там производят дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что украинская столица подверглась мощному налету ударных дронов-камикадзе «Герань-2». В Киеве после ударов начались пожары. По утверждению военкоров, после беспилотников по целям ударили ракеты.

До этого на Украине в результате налета дронов загорелся Белоцерковский механический завод. Расположенное в Киевской области стратегическое предприятие полностью охватил огонь.

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