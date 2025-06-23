Пылающее после удара место производства дронов ВСУ попало на видео

RusVesna: После удара в Киеве загорелось здание, где производят дроны для ВСУ

После удара в Киеве загорелось здание КПИ имени Игоря Сикорского. Кадры охваченного огнем здания опубликовал Telegram-канал «Всевидящее ОКО: Украина».

Как утверждает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna), там производят дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что украинская столица подверглась мощному налету ударных дронов-камикадзе «Герань-2». В Киеве после ударов начались пожары. По утверждению военкоров, после беспилотников по целям ударили ракеты.

До этого на Украине в результате налета дронов загорелся Белоцерковский механический завод. Расположенное в Киевской области стратегическое предприятие полностью охватил огонь.