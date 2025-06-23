Раскрыта опасность постоянного шума в ушах

Front Neurol: Тиннитус связан со снижением когнитивных способностей

Тиннитус — постоянный звон или шум в ушах — связан со снижением когнитивных способностей. К такому выводу пришли китайские ученые, проанализировав данные национального обследования здоровья и питания США. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Neurology.

Исследование охватило 684 человека, прошедших опрос на наличие тиннитуса и серию тестов на память, внимание и скорость мышления. Оказалось, что участники с шумом в ушах в среднем справлялись с заданиями хуже, чем здоровые люди. Особенно отчетливо это проявилось в тестах на скорость реакции и подбор слов.

Авторы подчеркивают, что снижение когнитивных функций у людей с тиннитусом сохранялось даже после учета других факторов, таких как возраст, пол и уровень образования. Это подтверждает более ранние данные о том, что тиннитус может быть не просто неприятным симптомом, а признаком более глубоких нарушений в работе мозга.

Ранее ученые установили тесную связь между нарушениями сна и потерей слуха. Как показал обзор десятков исследований, оба состояния не только часто встречаются вместе, но и усиливают друг друга через общие биологические механизмы — в том числе нарушения фаз сна, воспалительные процессы и стрессовые реакции.