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13:35, 23 июня 2025Наука и техника

Раскрыта опасность постоянного шума в ушах

Front Neurol: Тиннитус связан со снижением когнитивных способностей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Тиннитус — постоянный звон или шум в ушах — связан со снижением когнитивных способностей. К такому выводу пришли китайские ученые, проанализировав данные национального обследования здоровья и питания США. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Neurology.

Исследование охватило 684 человека, прошедших опрос на наличие тиннитуса и серию тестов на память, внимание и скорость мышления. Оказалось, что участники с шумом в ушах в среднем справлялись с заданиями хуже, чем здоровые люди. Особенно отчетливо это проявилось в тестах на скорость реакции и подбор слов.

Авторы подчеркивают, что снижение когнитивных функций у людей с тиннитусом сохранялось даже после учета других факторов, таких как возраст, пол и уровень образования. Это подтверждает более ранние данные о том, что тиннитус может быть не просто неприятным симптомом, а признаком более глубоких нарушений в работе мозга.

Ранее ученые установили тесную связь между нарушениями сна и потерей слуха. Как показал обзор десятков исследований, оба состояния не только часто встречаются вместе, но и усиливают друг друга через общие биологические механизмы — в том числе нарушения фаз сна, воспалительные процессы и стрессовые реакции.

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