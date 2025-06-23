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06:56, 23 июня 2025Бывший СССР

Раскрыта стоимость бессрочного отпуска для бойцов ВСУ

ТАСС: Комбат ВСУ за 10 тысяч долларов оформляет бойцам бессрочные отпуска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Madiievskyi / Globallookpress.com

Командир 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сумском приграничье за деньги оформляет бойцам бессрочные отпуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие платят за отпуск десять тысяч долларов, после чего они могут свободно перемещаться по территории страны. При этом, отметил он, численный состав штурмовых групп в бригаде не соответствует реальным данным.

Ранее стало известно, что при строительстве оборонительной линии ВСУ на сумском направлении украинские власти разворовывали деньги.

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