ТАСС: Комбат ВСУ за 10 тысяч долларов оформляет бойцам бессрочные отпуска

Командир 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сумском приграничье за деньги оформляет бойцам бессрочные отпуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие платят за отпуск десять тысяч долларов, после чего они могут свободно перемещаться по территории страны. При этом, отметил он, численный состав штурмовых групп в бригаде не соответствует реальным данным.

Ранее стало известно, что при строительстве оборонительной линии ВСУ на сумском направлении украинские власти разворовывали деньги.