Россияне массово устремились в три страны Европы летом

OneTwoTrip: Россияне массово устремились летом с Италию, Испанию и Францию

Российские путешественники массово устремились в середине лета 2025 года в три страны Европы — Италию, Испанию и Францию. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, топ зарубежных стран, где будут отдыхать россияне, возглавляет Италия — 14,7 процента бронирований. Испания расположилась на второй строчке (11,5 процента), а третье место досталось Франции (11,4 процента)

Ранее депутат Антон Немкин рассказал, как российских туристов, планирующих отпуск в Европе, обманывают во время оформления виз. Он назвал самые распространенные инструменты, которые используют мошенники на онлайн-платформах для обмана доверчивых туристов.