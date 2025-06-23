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20:12, 23 июня 2025Путешествия

Россияне массово устремились в три страны Европы летом

OneTwoTrip: Россияне массово устремились летом с Италию, Испанию и Францию
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Zigres / Shutterstock / Fotodom

Российские путешественники массово устремились в середине лета 2025 года в три страны Европы — Италию, Испанию и Францию. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, топ зарубежных стран, где будут отдыхать россияне, возглавляет Италия — 14,7 процента бронирований. Испания расположилась на второй строчке (11,5 процента), а третье место досталось Франции (11,4 процента)

Ранее депутат Антон Немкин рассказал, как российских туристов, планирующих отпуск в Европе, обманывают во время оформления виз. Он назвал самые распространенные инструменты, которые используют мошенники на онлайн-платформах для обмана доверчивых туристов.

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