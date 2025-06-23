Россиянка нашла мужа со штырем в голове в подъезде дома

Жительница Санкт-Петербурга нашла мужа со штырем в голове в подъезде дома, об этом стало известно 78.ru.
Россиянка пояснила, что супруг позвонил в домофон, она открыла дверь, однако в квартиру он так и не зашел.
Спустившись вниз, горожанка обнаружила его сидящим спиной к стене, от которой торчали крепления для поддержки батареи, одно из них воткнулось несчастному в голову.
Петербурженка вызвала бригаду медиков. Россиянка утверждает, что мужчина был еще жив и хрипел, когда она его нашла. Но прибывшие врачи не сумели его реанимировать.
Женщина также подчеркнула, что в подъезде кроме супруга она никого не заметила.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 19-летнего студента нашли под окнами дома после разговора с отцом.