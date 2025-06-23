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12:16, 23 июня 2025Россия

Россиянка нашла мужа со штырем в голове в подъезде дома

78.ru: Жительница Петербурга нашла мужа со штырем в голове в подъезде дома
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительница Санкт-Петербурга нашла мужа со штырем в голове в подъезде дома, об этом стало известно 78.ru.

Россиянка пояснила, что супруг позвонил в домофон, она открыла дверь, однако в квартиру он так и не зашел.

Спустившись вниз, горожанка обнаружила его сидящим спиной к стене, от которой торчали крепления для поддержки батареи, одно из них воткнулось несчастному в голову.

Петербурженка вызвала бригаду медиков. Россиянка утверждает, что мужчина был еще жив и хрипел, когда она его нашла. Но прибывшие врачи не сумели его реанимировать.

Женщина также подчеркнула, что в подъезде кроме супруга она никого не заметила.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 19-летнего студента нашли под окнами дома после разговора с отцом.

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