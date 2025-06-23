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16:38, 23 июня 2025Россия

Российское судно сгорело в Баренцевом море

Shot: В Мурманской области сгорело рыболовецкое судно
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В Мурманской области произошел пожар на маломерном судне «Добрыня». Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, корабль, который планировалось использовать для ловли трески, находился в районе поселка Лиинахамари, когда из-за короткого замыкания на нем вспыхнул огонь. В результате судно полностью выгорело, что видно по фото, приложенному к посту. Два человека, находившихся на борту, спаслись.

Мурманский поселок Лиинахамари расположен в Печенегском округе Мурманской области и имеет выход к Баренцевому морю.

Ранее рыболовецкое судно загорелось в бухте Золотой рог во Владивостоке. Как сообщили в МЧС, с корабля эвакуировали более 20 человек, еще одного спасти не удалось.

До этого взрыв произошел на борту российского промыслового судна «Капитан Лобанов» в Калининградской области. Экипаж не смог самостоятельно потушить возгорание и подал сигнал бедствия.

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