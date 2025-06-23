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08:32, 23 июня 2025Россия

Саперы обезвредили свыше трех тысяч взрывоопасных предметов в российском регионе

На Сахалине саперы обезвредили 3514 взрывоопасных предметов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

На курильском острове Шумшу в Сахалинской области саперы обезвредили и уничтожили 3514 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Восточном военном округе, передает РИА Новости.

По его данным, было обезврежено 28 гектаров из 44 запланированных. Это в том числе территория будущего военно-исторического мемориального комплекса, который приурочен к 80-летию Победы над Японией.

По информации специалистов, среди найденных взрывоопасных предметов большинство — патроны от винтовок Мосина и Арисака, гранаты и снаряды. В работах участвуют более 20 военнослужащих и пять единиц спецтехники.

«Основные усилия по разминированию сосредоточены в районе мыса Курбатов, где планируется проведение исторической реконструкции высадки морского десанта», — уточнил источник.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что разминировать приграничные российские регионы нужно в сжатые сроки. Как он отметил, Вооруженным силам РФ нужно создать условия для скорейшего возвращения жителей этих регионов, в том числе Курской области, в свои дома.

ЖЗЛ
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