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17:48, 23 июня 2025Наука и техника

Среди пилотов ударивших по Ирану бомбардировщиков была женщина

Defense News: Среди пилотов ударивших по Ирану бомбардировщиков B-2 была женщина
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. Air National Guard / Master Sgt. Patrick Evenson / Handout / Reuters

Среди пилотов одного из семи ударивших по Ирану бомбардировщиков B-2 Spirit была женщина. Об этом изданию Defense News сообщил неназванный американский чиновник.

«Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен публично говорить о миссии», — отмечается в публикации.

Издание напоминает, что в операции Midnight Hammer («Полуночный молот») по Ирану применено 75 единиц высокоточного оружия, включая 14 единиц GBU-57 — самых мощных неатомных бомб США, сброшенных семью бомбардировщиками B-2 Spirit, и более 20 ракет Tomahawk, запущенных с субмарины. Всего в операции приняли участие 125 самолетов, включая B-2, истребители и самолеты-заправщики.

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По словам министра обороны США Питера Хегсета, после выполнения миссии пилоты B-2 Spirit направились домой.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана.

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