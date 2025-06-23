Стало известно о сотнях ударов ВСУ по российским вышкам связи

Гладков: С начала СВО ВСУ ударили около 600 раз по вышкам связи

С начала проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили около 600 раз по вышкам связи в Белгородской области. О сотнях ударов по российским вышкам связи стало известно из сообщения главы приграничного региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

Губернатор назвал базовые станции сотовой связи одной из приоритетных целей для ВСУ. По его словам, это делается для того, чтобы мирные жители, оставаясь без связи, не могли связаться с близкими или вызвать помощь.

По его словам, только за прошедшую неделю было повреждено 18 вышек связи в Белгородской области. За этот же период отремонтировали 15 станций. Всего с начала СВО из 600 поврежденных станций удалось восстановить 400.

«Они бьют — мы восстанавливаем», — написал Гладков, уточнив, что для этих работ привлекают в том числе спецгруппы подразделения «Орлан».

Ранее сообщалось, что за сутки от ударов ВСУ по Белгородской области пострадали семь человек. Среди них — трое работников скорой помощи.

