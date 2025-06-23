Стало известно об уничтожении еще одного танка Abrams в Сумской области

В Сумской области уничтожили американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Сообщается, что танк был уничтожен разведывательно-ударным комплексом «Ланцет» в районе поселка Краснополье. «Ланцеты продолжают выжигать Танки Abrams в Сумской области», — говорится в публикации.
Abrams был замаскирован в лесополосе, его обнаружили благодаря наводке по координатам, уточняет Telegram-канал.
5 июня Минобороны России сообщали о подбитой колоне танков Abrams в Сумской области. Ведомство также предоставило кадры последствий.