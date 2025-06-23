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16:47, 23 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об уничтожении еще одного танка Abrams в Сумской области

В Сумской области уничтожили американский танк Abrams ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В Сумской области уничтожили американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что танк был уничтожен разведывательно-ударным комплексом «Ланцет» в районе поселка Краснополье. «Ланцеты продолжают выжигать Танки Abrams в Сумской области», — говорится в публикации.

Abrams был замаскирован в лесополосе, его обнаружили благодаря наводке по координатам, уточняет Telegram-канал.

5 июня Минобороны России сообщали о подбитой колоне танков Abrams в Сумской области. Ведомство также предоставило кадры последствий.

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