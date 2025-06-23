Флагманы Samsung лишатся своей главной детали

Samsung начнет выпускать флагманские смартфоны без стилуса с 2027 года

Южнокорейская корпорация Samsung впервые начнет выпускать флагманские смартфоны без стилуса. Об этом сообщает профильное издание SamMobile.

По словам инсайдера из Китая, компания из Республики Корея намерена отказаться от стилуса в комплекте смартфонов серии Galaxy. Первым аппаратом, лишенным важного аксессуара, станет Galaxy S27 Ultra. Его выход должен состояться в 2027 году.

Журналисты назвали стилус одной из главных деталей топовых смартфонов Samsung. Они заметили, что аксессуар был отличительной особенностью всех флагманов серии Galaxy Note, которых затем заменили устройствами линейки Galaxy Ultra. Также все аппараты имели специальный слот внутри корпуса, где можно было хранить стилус.

Идею отказа от стилуса специалисты объяснили стремлением Samsung выпускать тонкие смартфоны и экономить на производстве. Так, складные устройства Galaxy Z Fold поддерживают работу со стилусом S Pen, однако не имеют его в комплекте. «Карандаш продается отдельно для телефонов, и вы можете купить чехол, чтобы хранить его вместе с устройством», — объяснили авторы.

Актуальным флагманом Samsung считается модель Galaxy S25 Ultra. Выпущенный в феврале аппарат со стилусом получил 6,9-дюймовый AMOLED-экран, чип Snapdragon 8 Elite, минимум 12 гигабайт оперативной памяти, камеру с ведущим объективом разрешением 200 мегапикселей.

В начале июня стало известно, что компания Samsung оценит свой первый доступный складной смартфон дешевле 60 тысяч рублей. Galaxy Z Flip 7 FE должны представить в июле.