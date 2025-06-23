Суд ликвидировал фонд «Мемориал»

РИА Новости: Суд в Москве принял решение о ликвидации фонда «Мемориал»

Тверской суд Москвы ликвидировал Фонд содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал» (организация-учредитель включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирована по решению Верховного суда). Об этом сообщают журналисты РИА Новости, ознакомившись с материалами дела.

Уточняется, что с просьбой о ликвидации обратился учредитель фонда. Соответствующее решение было принято на заседании правления. Как указывалось в иске, у фонда отсутствует имущество для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна.

Помимо этого, в иске отмечалось, что фактически фонд не осуществляет свою деятельность и не собирается в дальнейшем ее осуществлять. Налоговой задолженности не имеет, какого-либо имущества на его балансе нет, как и денежных средств, а соответственно и движений по счету. Фонд был основан в 2013 году.

В итоге суд решил ликвидировать фонд, исключив его из Единого государственного реестра юридических лиц.

Ранее сообщалось, что в Москве суд оставил приговор сооснователю «Мемориала» Олегу Орлову (признан в России иностранным агентом) без изменения. 71-летний глава уральского историко-просветительского общества получил два с половиной года колонии общего режима по делу о повторной дискредитации армии России. В 2023 году Орлов был оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил России на 100 тысяч рублей.