В России назвали цели массированного удара по Киеву

Депутат Колесник объяснил удары по Киеву расположением объектов ВПК

Безнаказанности действий Украины больше не будет, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Цели возможного массированного удара по Киеву депутат раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«В Киеве полно объектов военно-промышленного комплекса. Мы всегда говорили и говорим, что мы не бьем по гражданскому населению. Однако сейчас они делают беспилотники по гаражам. Они оттуда выгоняют людей гражданских и делают там беспилотники. Вполне могли туда удар нанести или по объектам критической военной инфраструктуры», — рассказал Колесник.

Мы слишком во многом себя ограничивали, а взамен это воспринималось как слабость, взамен Киев бил по нашему мирному населению. В Судже пытали людей, совершались военные преступления, наносились удары по жилым объектам неизбирательным оружием. Безнаказанности больше не будет. Киев будет получать ответ Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли массированный ночной удар по Киеву. Предположительно, целями удара были цеха по сборке дронов.