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12:36, 23 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали цели массированного удара по Киеву

Депутат Колесник объяснил удары по Киеву расположением объектов ВПК
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Безнаказанности действий Украины больше не будет, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Цели возможного массированного удара по Киеву депутат раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«В Киеве полно объектов военно-промышленного комплекса. Мы всегда говорили и говорим, что мы не бьем по гражданскому населению. Однако сейчас они делают беспилотники по гаражам. Они оттуда выгоняют людей гражданских и делают там беспилотники. Вполне могли туда удар нанести или по объектам критической военной инфраструктуры», — рассказал Колесник.

Мы слишком во многом себя ограничивали, а взамен это воспринималось как слабость, взамен Киев бил по нашему мирному населению. В Судже пытали людей, совершались военные преступления, наносились удары по жилым объектам неизбирательным оружием. Безнаказанности больше не будет. Киев будет получать ответ

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли массированный ночной удар по Киеву. Предположительно, целями удара были цеха по сборке дронов.

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