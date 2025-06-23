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09:20, 23 июня 2025Интернет и СМИ

У известной телеведущей обнаружили дыру в сердце

У британской телеведущей Эммы Уиллис обнаружили дыру в сердце
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @emmawillisofficial

Известная британская телеведущая Эмма Уиллис рассказала, что врачи обнаружили у нее дыру в сердце. На ее историю о диагнозе обратило внимание издание Daily Mail.

По словам Уиллис, о существовании в ее теле редкой аномалии она узнала в начале 2025 года. В марте ей сделали специальную операцию, чтобы закрыть это отверстие. «С помощью специального маленького устройства врачи закрыли дыру, о существовании которой я никогда не догадывалась. У меня она была всю жизнь, я просто не знала об этом», — отметила она.

Ведущая добавила, что во время операции врачи вживили мягкий металлический провод, который должен поспособствовать заживлению дыры.

В апреле Уиллис также рассказала, что прошла медицинское обследование и узнала неожиданную правду о здоровье. В 48 лет ей диагностировали врожденный порок сердца.

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