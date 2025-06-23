Politico: США не являются движущей силой НАТО, альфа-самца больше не будет

США не являются движущей силой ни НАТО, ни европейской безопасности, а «настоящего альфа-самца» больше не будет. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного французского военного.

Издание подчернкуло, что президент США Дональд Трамп еще во время своего первого срока «чуть не вышел из НАТО», а сейчас он стал более непредсказуемым.

Как отмечает газета, члены НАТО в преддверии саммита Североатлантического альянса обеспокоены тем, что глава Белого дома «бросает Украину». Страны блока согласятся на значительное увеличение расходов на оборону, чтобы «успокоить американского лидера и убедиться, что он не оставит Европу в одиночестве».

«Преимущество американского лидерства в том, что оно было настолько превосходным, масштабным и доброжелательным, что никто не мог его оспорить: оно навело порядок на игровую площадку, не возникало вопроса о том, кто принимает решения», — заявил французский военные.

Ранее старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохак предупредил НАТО, что альянсу необходимо перестать мучиться из-за возможных действий Трампа, чтобы избежать полного позора на предстоящем саммите.