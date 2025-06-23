Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:44, 23 июня 2025Россия

В известном российском хлебе нашли превышение вызывающего поражение почек и печени токсина

Shot: В хлебе «Бородинский» выявили превышение опасного токсина
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В хлебе «Бородинский» выявили превышение опасного микотоксина, который может вызвать поражение почек и печени, а также органов желудочно-кишечного тракта. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о превышение охратоксина А, который нашли в хлебе от известного российского производителя «Рижский хлеб». Специалисты Роспотребнадзора проверили продукцию в магазине «Ашан» в Нижегородской области, после чего торговой сети объявили предостережение.

Как объяснила каналу химик-технолог Варвара Марченкова, вещество, как правило, попадает в муку, а затем в хлеб при некачественном хранении зерна. По словам эксперта, токсин наиболее опасен для детского организма, из-за чего его наличие не допускается в продуктах для беременных, кормящих матерей и детей.

Ранее россиянка нашла гвоздь в пасхальном куличе из «Магнита». В подтверждение своих слов потребительница предоставила фотографии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут возникнуть проблемы». Раскрыто реальное число мигрантов в России. Становится ли их больше и в какие города они едут?

    Полиция заинтересовалась разделкой барана на детской площадке в Москве

    Генсек НАТО выступил с заявлением по атаке США на Иран

    Модный бренд из Узбекистана выпустил медицинские халаты с Лабубу

    Загадка Солнечной системы оказалась почти раскрыта

    Продажи новых автомобилей в России с начала года превысили 500 тысяч

    Подростка обвинили в жестокой расправе над ребенком в российском регионе

    Зеленский встретился в Великобритании с Карлом III

    Европейская страна пообещала не пропускать украинскую продукцию

    В известном российском хлебе нашли превышение вызывающего поражение почек и печени токсина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости