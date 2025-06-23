В известном российском хлебе нашли превышение вызывающего поражение почек и печени токсина

Shot: В хлебе «Бородинский» выявили превышение опасного токсина

В хлебе «Бородинский» выявили превышение опасного микотоксина, который может вызвать поражение почек и печени, а также органов желудочно-кишечного тракта. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о превышение охратоксина А, который нашли в хлебе от известного российского производителя «Рижский хлеб». Специалисты Роспотребнадзора проверили продукцию в магазине «Ашан» в Нижегородской области, после чего торговой сети объявили предостережение.

Как объяснила каналу химик-технолог Варвара Марченкова, вещество, как правило, попадает в муку, а затем в хлеб при некачественном хранении зерна. По словам эксперта, токсин наиболее опасен для детского организма, из-за чего его наличие не допускается в продуктах для беременных, кормящих матерей и детей.

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