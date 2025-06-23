В Кремле ответили на заявления США о смене власти в Иране

Песков о смене власти в Иране: Судьбу руководства страны должен решать народ

Судьбу руководства страны должен решать только народ, а не третьи страны. Так на заявления США о смены власти в Иране ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что судьбу руководства той или иной страны вправе решать только народ этой страны. Но никоим образом не третьи страны и не руководство третьих стран», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп попытался оправдать возможную смену режима в Иране. По его словам, политически некорректно использовать термин «смена режима», но если нынешнее иранское руководство не в состоянии «сделать Иран снова великим», то режим можно было бы сменить.