В Кремле назвали приоритет для России в СВО

Песков: Достижение целей, обозначенных Путиным в начале СВО, служит приоритетом

Достижение целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в начале специальной военной операции (СВО), служит приоритетом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что Москва сейчас продолжает работу над этим.

Песков подчеркнул, что Россия продолжает работу по урегулированию на Украине на экспертном уровне. Он заверил, что выполняются договоренности, которые были достигнуты на втором раунде переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.

До этого представитель Кремля напомнил слова президента России о том, что целей СВО было бы идеально достигнуть политико-дипломатическими средствами.

Еще раньше Путин допустил возможность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта.