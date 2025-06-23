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09:50, 23 июня 2025Мир

В Кремле высказались о контактах России и США

Ушаков сообщил о контактах России с США, в том числе по Ирану
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Контакты России с США идут, в том числе по Ирану. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

По его словам, среди поднимаемых тем — обострение на Ближнем Востоке, израильские и американские удары по иранской территории.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Вашингтона предложений по продолжению консультаций касаемо устранения «раздражителей» в отношениях стран. Она отметила, что контакты продолжаются по «линии посольств, глав министерств иностранных дел, а также глав государств».

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