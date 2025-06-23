В Кремле высказались о теме переговоров Путина и главы МИД Ирана

Песков о будущей встрече Путина с главой МИД Ирана Аракчи: Тема предельно ясна

Тема будущей встречи президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи предельно ясна. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня же президент примет в Кремле прибывшего в Москву министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи», — отметил представитель Кремля.

22 июня глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву для встречи с Путиным и высокопоставленными официальными лицами. Переговоры будут касаться ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов США и Израиля по Ирану.

По данным Reuters, Аракчи передаст президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи с просьбой о поддержке.