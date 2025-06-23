В Курской области рыбак пострадал при детонации боеприпаса

В Курской области снаряд сдетонировал рядом с рыбаком, мужчина получил травмы

В Курской области рыбак пострадал при детонации боеприпаса. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

Описанное им происшествие случилось в Глушковском районе. Мужчина возвращался домой, когда рядом с ним взорвался боеприпас.

Несмотря на полученные ранения, россиянин смог самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, осколочные ранения, закрытую черепно-мозговую травму и акубаротравму. Пациенту оказывается необходимая помощь.

Ранее в результате атаки украинских войск не выжил глава Гончаровского сельсовета Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко. Хинштейн выразил соболезнования его семье.

