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12:23, 23 июня 2025Россия

В Курской области рыбак пострадал при детонации боеприпаса

В Курской области снаряд сдетонировал рядом с рыбаком, мужчина получил травмы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Курской области рыбак пострадал при детонации боеприпаса. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

Описанное им происшествие случилось в Глушковском районе. Мужчина возвращался домой, когда рядом с ним взорвался боеприпас.

Несмотря на полученные ранения, россиянин смог самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, осколочные ранения, закрытую черепно-мозговую травму и акубаротравму. Пациенту оказывается необходимая помощь.

Ранее в результате атаки украинских войск не выжил глава Гончаровского сельсовета Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко. Хинштейн выразил соболезнования его семье.

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