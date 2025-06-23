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13:05, 23 июня 2025Россия

В российском регионе новорожденного нашли в реке

В Приморском крае новорожденного мальчика нашли в реке без признаков жизни
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Приморском крае новорожденного мальчика нашли в реке без признаков жизни. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям российского издания, региональные правоохранители начали выяснять обстоятельства случившегося. Информации о родителях ребенка пока раздобыть не удалось.

Как утверждает Amur Mash, поиски осложняются тем, что неживого младенца обнаружили между селами — в Хороле и Камне-Рыбакове проживают около 20 тысяч человек.

До этого стало известно, что в подмосковном городе Орехово-Зуево мужчина нашел младенца возле мусорных баков.

Мальчика отвезли в роддом, оказалось, что его выбросили сразу после родов, с этого момента прошло примерно 40 минут.

Еще раньше в Красноярском крае студентка выбросила младенца в мусорное ведро после родов в туалете общежития.

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