В зоне СВО займутся сбором трофейных дронов бионической рукой

Глава «Ушкуйника» Чадаев: В зоне СВО соберут трофейные дроны бионической рукой

В зоне специальной военной операции (СВО) займутся сбором трофейных дронов бионической рукой. Об этом со ссылкой на генерального директора научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексея Чадаева сообщает ТАСС.

«Полигонная апробация технологии завершена, она подтверждена, все работает. Боевая апробация предстоит, ее начало запланировано на август», — сказал глава организации.

Ранее он сообщил, что российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму свыше двух миллиардов долларов с начала применения в зоне СВО в августе 2024 года.

В марте Чадаев рассказал, что бионический протез представляет собой подвешиваемое на дрон трехпалое устройство, высота которого будет регулироваться лебедкой. Саму бионическую руку предлагается изготавливать на трехмерном принтере.