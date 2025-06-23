ВС России нанесли удар «Искандером» по центру подготовки ВСУ под Сумами

ВС России нанесли удар «Искандером» по центру подготовки бойцов ВСУ под Сумами

Российские военные нанесли удар по центру подготовки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах, снятых с воздуха, запечатлен момент поражения центра подготовки мобилизованных украинских военнослужащих. Уточняется, что он располагался на базе санаторного комплекса «Олдыш» под Сумами. Для удара Вооруженные силы (ВС) России применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

«В дневное время личный состав разошелся по точкам, поэтому удар наносили уже ночью. Обе ракеты пришли точно по местам размещения бойцов, после второго возник сильный пожар. В результате было уничтожено не менее 80 бойцов [ВСУ] вместе с офицерами и инструкторами», — рассказал собеседник Telegram-канала.

Ранее в сети появилось видео удара «Искандера-М» по военному полигону ВСУ под Херсоном. Он находился в Давыдов Броде.