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01:04, 23 июня 2025Бывший СССР

Удар «Искандера-М» по военному полигону ВСУ под Херсоном сняли на видео

Появилось видео удара «Искандером-М» по военному полигону ВСУ под Херсоном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео ракетного удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Давыдов Броде Херсонской области. Ролик размещен в Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах объективного контроля, снятых с разведывательного беспилотника, видно, как над полигоном взрываются кассетные боеприпасы. При этом, вопреки утверждениям командования ВСУ, заметно, что никакие мероприятия по защите от удара не проводились — во время удара там проводились занятия с личным составом. В результате было поражено порядка 11 единиц автомобильной техники, до 75 человек личного состава, а также расчет средств противовоздушной обороны (ПВО) с дроном-перехватчиком типа «Таран».

Вечером 22 июня Минобороны России раскрыло, что в результате удара «Искандером» по полигону ВСУ было ликвидировано более 70 украинских военных. ВСУ признали потери, однако, по утверждению командования Сухопутных войск ВСУ, не выжили лишь трое бойцов.

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