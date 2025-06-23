ВС России взяли начальные позиции ВСУ при контрнаступлении в 2023 году

Пушилин: ВС РФ взяли все населенные пункты, откуда ВСУ начинали контрнаступление

Российские военные взяли под контроль все населенные пункты, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинали контрнаступление в Донецкой народной республике (ДНР) в 2023 году. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

Руководитель ДНР отметил, что по линии боевых действий фиксируются знаковые изменения. Он напомнил, что за предыдущую неделю Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль несколько населенных пунктов, в числе которых Ульяновка, Запорожье, Новониколаевка и Перебудова.

«И тоже имеет определенное значение данный населенный пункт (Перебудова — прим. "Ленты.ру"), потому что с его освобождением были освобождены, по сути, все населенные пункты, откуда начиналось пресловутое контрнаступление в 2023 году вооруженных формирований Украины», — резюмировал глава ДНР.

О взятии населенного пункта Перебудова российскими подразделениями стало известно 22 июня. Об этом сообщили в Минобороны.