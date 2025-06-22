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12:18, 22 июня 2025Россия

Российская армия заняла еще два села в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ заняли Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российская армия взяла под контроль еще два села в зоне СВО — Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР, сообщило Минобороны РФ в воскресенье, 21 июня.

Петровское взяли под контроль военные группировки войск «Запад», Перебудову — подразделения группировки «Восток».

Накануне сообщалось, что подразделение группировки войск «Восток» Вооруженных сил России заняло населенный пункт Запорожье в Донецкой народной республике.

В Минобороны позже сообщили, что это стало значимым шагом на пути к полному освобождению региона.

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