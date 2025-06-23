Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:33, 23 июня 2025Россия

Взрыв произошел на свадьбе под Москвой

Shot: Взрыв произошел на свадьбе в Долгопрудном, молодожены получили ожоги
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Взрыв произошел на свадьбе в подмосковном Долгопрудном, молодожены и гости церемонии получили ожоги. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, фейерверк пошел не по плану — вместо салюта в небе огненными залпами обдало всех присутствовавших.
В результате гости получили ожоги, царапины и синяки, у невесты подпалились волосы и платье.

Жители Подмосковья предположили, что праздник им испортил специалист по пиротехнике. Они уверяют, что мужчина в день торжества долго не брал трубку, а за 20 минут до назначенного времени объявил об опоздании.

Когда мастер все-таки добрался до места, он в спешке устанавливал оборудование. Сам сотрудник виновным себя не считает.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали мужчину, открывшего стрельбу на свадьбе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Начальник военной полиции погиб в схватке с мародерами в Курской области. Подозреваемые задержаны. Что известно?

    Раскрыты предпочтения россиян по общению в популярной соцсети

    В СБУ заявили о подготовке покушения на Зеленского

    Названа новая причина роста тарифов ЖКХ

    Страна НАТО осудила удары США по Ирану

    Сбежавший вице-премьер Украины вернулся и объяснил это одной причиной

    Попрощавшийся в соцсетях советский режиссер ушел из жизни

    В зоне СВО займутся сбором трофейных дронов бионической рукой

    Джонни Депп назвал себя подопытным кроликом

    Доктор Мясников назвал три требующих немедленного обращения к врачу симптома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости