Жителям российского региона запретили посещать общественные места с собаками

В Краснодарском крае ввели запрет на посещение общественных мест с собаками

В Краснодарском крае ввели запрет на посещение общественных мест с собаками. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Ограничения вступили в силу в воскресенье, 22 июня. Под запрет попадают магазины, рестораны и кафе, медицинские учреждения, школы, детские сады и организации культуры.

В департаменте отметили, что теперь владельцам питомцев придется оставлять их дома или в специально отведенных местах. Исключениями станут собаки-поводыри, которые сопровождают людей с нарушениями зрения.

Поясняется, что целью такой меры является обеспечение безопасности и комфорта посетителей, а также соблюдение санитарных норм.

В марте в Госдуме предложили ввести уголовное наказание для владельцев животных за смерть человека из-за нападения питомцев. Максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы.

До этого российский депутат Владимир Бурматов призвал ввести уголовную ответственность за самовыгул собак.