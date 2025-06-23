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01:28, 23 июня 2025Россия

Жителям российского региона запретили посещать общественные места с собаками

В Краснодарском крае ввели запрет на посещение общественных мест с собаками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anastasiya Badun / Unsplash

В Краснодарском крае ввели запрет на посещение общественных мест с собаками. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Ограничения вступили в силу в воскресенье, 22 июня. Под запрет попадают магазины, рестораны и кафе, медицинские учреждения, школы, детские сады и организации культуры.

В департаменте отметили, что теперь владельцам питомцев придется оставлять их дома или в специально отведенных местах. Исключениями станут собаки-поводыри, которые сопровождают людей с нарушениями зрения.

Поясняется, что целью такой меры является обеспечение безопасности и комфорта посетителей, а также соблюдение санитарных норм.

В марте в Госдуме предложили ввести уголовное наказание для владельцев животных за смерть человека из-за нападения питомцев. Максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы.

До этого российский депутат Владимир Бурматов призвал ввести уголовную ответственность за самовыгул собак.

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