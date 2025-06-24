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16:31, 24 июня 2025Забота о себе

Назван действенный способ снизить риск рака кишечника

Cancer Research: Более половины случаев рака кишечника можно предотвратить
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: stomach / Shutterstock / Fotodom

Более половины случаев рака кишечника можно предотвратить, уверены в британской общественной организации по изучению рака Cancer Research. Глава отдела по связям с общественностью Никола Смит в беседе с Daily Mirror назвала действенный способ сделать это.

Смит подчеркнула, что причины развития рака у некоторых людей неизвестны. К основным фактором риска, по ее словам, относятся несбалансированное питание, ожирение, употребление алкоголя и курение. Вместе с этим эксперт отметила, что в последние годы заболевание все чаще обнаруживают у людей младш 50 лет, при этом болезнь ведет себя более агрессивно у женщин. «Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять с чем связаны эти тенденции», — говорит Смит.

Однако она считает, что даже при недостатке информации можно многое сделать, чтобы снизить риск появления рака. Помимо отказа от вредных привычек, она призвала есть больше овощей, фруктов, зелени, злаков и любых продуктов, содержащих клетчатку. «Клетчатки снижает риск рака кишечника, но, к сожалению, большинство из нас не достигает рекомендуемой суточной нормы», — заявила Смит.

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