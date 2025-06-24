«Хотите к врачу, который всю учебу рожал?» Медики выступили против выплат студенткам за беременность. Чего они опасаются?

Врач Андиянов усомнился в возможности сочетать учебу в медвузе и беременность

В России уже несколько регионов ввели для беременных студенток и даже школьниц единовременные выплаты в сотни тысяч рублей, направленные на «решение демографического кризиса». На этом фоне в медицинском сообществе разгорелась дискуссия, может ли женщина, рожая детей, учиться на врача, и что делать преподавателям, на которых могут оказывать давление чиновники. Мнения опрошенных «Лентой.ру» медиков разделились.

«Лишь бы не прилетела от местного губернатора претензия»

Врач-педиатр Станислав Андиянов задался вопросом о влиянии стимулирования рождаемости на успеваемость студенток медвузов, где обучение требует максимальной концентрации, обратил внимание паблик «Медицинская Россия». По его словам, истории о женщинах, успешно совмещающих учебу и воспитание нескольких детей, являются, как правило, вымыслом, так как ресурс организма человека имеет свои пределы.

«Сейчас преподаватели часто ставят таким студенткам зачеты и экзамены, закрыв глаза порой на плохую подготовку», — подчеркнул он.

Их будут тянуть от сессии к сессии, рисовать оценки, лишь бы ректору вузе не прилетела от местного губернатора претензия, что тот нос по ветру не держит в рамках объявленного демографического курса. При всем уважении к женщинам, хотите ли вы пойти к специалисту, который всю учебу в вузе рожал и ухаживал за детьми, когда остальные зубрили? Станислав Андиянов Врач-педиатр

В свою очередь, акушер-гинеколог Екатерина Спицина отметила, что беременность — сложный физиологический процесс, требующий от женщины максимальной ответственности. «Помимо болей в спине, пояснице, груди, риска геморроя, проблем со сном, учащенного мочеиспускания, это еще и токсикозы со рвотой до 20 раз за день вплоть до развития гестационного сахарного диабета и преэклампсии, требующее госпитализации. Я не говорю уже в целом о психологическом состоянии девушки», — перечислила она распространенные симптомы.

В соцсетях рассказали о получающих «просто так» зачеты беременных студентках

Слова врачей вызвали дискуссию в соцсетях. Так, мать студента одного из медвузов под ником Ииииии Ииииии заявила, что в группе ее ребенка «просто так ставят зачеты за экзамены» всем беременным студенткам.

Сколько готовы платить студенткам за беременность? В борьбе за улучшение демографической ситуации российские регионы предлагают беременным студенткам и даже школьницам единовременные выплаты — от 100 до 200 тысяч рублей. Программы запущены в Брянской, Орловской, Самарской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях. Кроме того, декретные пособия для студенток-мам планируется увеличить почти в десять раз, до 90 тысяч рублей в среднем по стране. Ивановская область выделяется особенно щедрой программой: региональный студенческий материнский капитал здесь составляет 1 миллион рублей. Помимо финансовой поддержки, власти обещают помощь с переводом на бюджетное обучение и гарантированное место в детских садах.

Пользователь Ирина Зайцева вспомнила, что во время учебы уходила из дома в восемь утра и возвращалась не раньше девяти вечера, что делало практически невозможным сочетание медвуза с воспитанием ребенка.

Россиянка под ником Tiamat Assiria пожаловалась на педиатра, которая постоянно уходит в декреты. По ее словам, это привело к невозможности попасть по полису обязательного медицинского страхования в детский диагностический центр.

Какие еще аргументы приводят врачи

Мнения опрошенных «Лентой.ру» врачей о беременности и воспитании детей во время учебы разделились. Основатель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо отметила, что медицинская специальность и обучение ей невозможно сочетать с уходом за ребенком. «Идя в медицину, нужно быть готовым к определенным жертвам, полному погружению в профессию, длительному безотрывному учебному процессу», — подчеркнула она.

Но врач общей практики Елена Павлова назвала беременность во время студенчества хорошей инвестицией в будущее. При этом она согласилась, что могут возникнуть сложности. «В медицинском вузе чаще это постоянное очное присутствие, так как многое необходимо видеть глазами и чувствовать руками, — пояснила она. — Но, так или иначе, сейчас больше работа идет в симуляционных центрах — не с пациентами. Эту работу можно выполнить в любое время, главное — договориться с преподавателем».

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Врач-дерматолог Зарема Омарова рассказала, что брала академический отпуск по беременности на третьем курсе. Она считает, что совмещать декрет и обучение возможно, но требует больших усилий. «Вместе с тем, еще сложнее выйти из декретного отпуска в первые годы работы, когда хочется максимально погрузиться в работу, получать дополнительное образование и развиваться в профессии», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Онколог «КМ-клиник» Елена Сатирова, в свою очередь, не согласилась с тем, что студенческие декреты могут отрицательно сказаться на профессиональных качествах врача. По ее словам, последние курсы института или ординатура — самое лучшее время, чтобы рожать. Она считает, что отката по знаниям не происходит, так как навыков на тот момент у студента еще не много.

Доцент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Горячева родила старшего сына на пятом курсе вуза. Она рассказала, что ей приходилось отпрашиваться с пар, но многие преподаватели шли на встречу. В результате профессор смогла доучиться, не уходя в декрет, а затем успешно пойти в ординатуру и защитить кандидатскую после первого года аспирантуры, имея на руках маленького ребенка.

Сегодня, считает Горячева, у студентов больше возможностей для материнства, начиная от гаджетов для кормления и заканчивая большей эмпатичностью людей.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Самым сложным временем для беременности назвали первые курсы

Интенсивность и длительность учебы, необходимость очного посещения и высокие финансовые затраты делают серьезной проблемой совмещение декрета с медвузом. Об этом «Ленте.ру» заявила заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник.

По ее словам, ситуацию может облегчить академический отпуск, однако вернуться к учебе будет сложно из-за отсутствия мест в детских садах до достижения ребенком трехлетнего возраста. «Если рождение ребенка планируемое, то лучше отложить декрет по крайней мере до четвертого курса, а лучше запланировать его после окончания ординатуры, — посоветовала врач. — Если такой возможности нет, беременность наступила раньше, необходимо рождение ребенка и дальнейшее обучение после небольшого перерыва».

Ранее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что выплаты школьницам по беременности, которые ввели в некоторых регионах России, слабо отражаются на уровне рождаемости. По его словам, нельзя подменять решение демографической проблемы такого рода «пиар-игрушками».