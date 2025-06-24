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02:01, 24 июня 2025Забота о себе

Назван единственный признак крепких отношений на всю жизнь

Профессор Брукс назвал дружбу признаком крепких отношений на всю жизнь
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Профессор Гарварда по социологии Артур Брукс назвал главный признак крепких отношений, которые продлятся всю жизнь. Его слова приводит Daily Mail.

Единственным верным знаком, указывающим на то, что люди будут жить вместе долго и не разведутся, Брукс назвал дружбу. По его мнению, крепкая дружба между мужчиной и женщиной связывает намного прочнее, чем страсть. «В идеале вы должны быть лучшими друзьями друг для друга», — заявил профессор.

Эксперт рассказал, что более 20 лет изучал тему взаимоотношений и пришел к выводу, что разводы чаще происходят в парах, где супругов связывают только общие дети и обязательства. Когда дети вырастают, а обязательства заканчиваются, то и отношения сходят на нет.

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Чтобы избежать такого сценария, Брукс призвал партнеров с самого начала развивать общие интересы: читать одинаковые книги, заниматься одним видом спорта, вести беседы, которые выходят за рамки бытовых тем.

Ранее коуч по отношениям Колин Нолан дала совет женщине, которая устала спонсировать взрослую внучку. По мнению эксперта, если бабушка перестанет давать деньги, это пойдет на пользу всем сторонам.

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