Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:25, 24 июня 2025Моя страна

Фотоловушка сняла прогулку осторожной лосихи с детенышами в Башкирии

В Башкирии фотоловушка запечатлела прогулку осторожной лосихи с детенышами
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Телеканал UTV

Фотоловушка сняла прогулку осторожной лосихи с детенышами в Башкирии. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал UTV.

На размещенных кадрах видно, как дикие животные с опаской покидали место трапезы. Так, они неспешно перемещались вдоль местных территорий. Известно, что лосиха с лосятами запечатлены на территории Усень-Ивановского заказника в Белебеевском районе упомянутого региона.

Ранее в июне в Новосибирской области мужчина встретил лося и попросил его уйти в лес. Велосипедист заметил перед собой четвероногого, охлаждавшегося в глубокой луже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

    В Кремле опровергли сообщения о переданном Путину послании от Хаменеи

    Килиан Мбаппе стал новым амбассадором именитого бренда

    19-летняя дочь известной телеведущей снялась в купальниках

    Картина из старой дубильной мастерской оказалась работой известного художника XVII века

    В Кремле анонсировали доклад Путину по теме украинского урегулирования

    Двое россиян организовали крупную нарколабораторию в арендованном доме

    Катя Лель рассказала об одном страхе

    Песков рассказал об оголтелости НАТО

    Названа причина рака легких у некурящих

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости