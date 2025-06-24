В Башкирии фотоловушка запечатлела прогулку осторожной лосихи с детенышами

Фотоловушка сняла прогулку осторожной лосихи с детенышами в Башкирии. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал UTV.

На размещенных кадрах видно, как дикие животные с опаской покидали место трапезы. Так, они неспешно перемещались вдоль местных территорий. Известно, что лосиха с лосятами запечатлены на территории Усень-Ивановского заказника в Белебеевском районе упомянутого региона.

Ранее в июне в Новосибирской области мужчина встретил лося и попросил его уйти в лес. Велосипедист заметил перед собой четвероногого, охлаждавшегося в глубокой луже.