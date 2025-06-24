Депутат ГД Водолацкий: Потеря Сум для ВСУ будет серьезнее, чем Красноармейск

Потеря Сум для Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажется серьезнее, чем Красноармейск. Последствия взятия города под контроль Российской армией оценил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Потеря областного центра [в Сумской области Украины] для ВСУ будет намного важнее и тяжелее, чем потеря Красноармейска [в Донецкой народной республике]», — обозначил депутат.

По словам парламентария, на сегодняшний день ВСУ усиливают силы и средства, чтобы остановить продвижение российских войск. В частности, они стягивают к Сумам малообученных новобранцев.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, допустил взятие города Сумы на Украине. «У нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю», — говорил глава государства, уточнив, что на сегодняшний день глубина буферной зоны составляет от 8 до 12 километров.