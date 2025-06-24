Потеря Сум для Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажется серьезнее, чем Красноармейск. Последствия взятия города под контроль Российской армией оценил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.
«Потеря областного центра [в Сумской области Украины] для ВСУ будет намного важнее и тяжелее, чем потеря Красноармейска [в Донецкой народной республике]», — обозначил депутат.
По словам парламентария, на сегодняшний день ВСУ усиливают силы и средства, чтобы остановить продвижение российских войск. В частности, они стягивают к Сумам малообученных новобранцев.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, допустил взятие города Сумы на Украине. «У нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю», — говорил глава государства, уточнив, что на сегодняшний день глубина буферной зоны составляет от 8 до 12 километров.