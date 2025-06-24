Экоактивист облил краской картину Пикассо

В Монреале экоактивист облил краской картину Пабло Пикассо «L'htare»

В Монреальском музее изящных искусств экоактивист попытался испортить картину Пабло Пикассо. Он облил полотно розовой краской, пишет Montreal Gazette.

Акту вандализма подверглась картина «L'htare», написанная художником в 1901 году. Молодой человек представился участником движения природозащитного «Последнее поколение Канады» и объяснил протестную акцию нерациональным распределением бюджетных средств — по его мнению, власти тратят несоизмеримо больше денег на искусство, нежели на граждан. «У кого в Манитобе, где бушуют лесные пожары, есть время и силы прямо сейчас, чтобы стать следующим Пикассо?» — заявил он.

Активиста задержали, но после суда отпустили. Уточняется, что картина не пострадала — ее спасло защитное стекло.

Ранее активисты движения Just Stop Oil облили супом две картины Ван Гога, выставленные в Лондонской национальной галерее. Одну девушку приговорили к 2 годам заключения, другая получила 20 месяцев.