Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:19, 24 июня 2025Экономика

Экоактивист облил краской картину Пикассо

В Монреале экоактивист облил краской картину Пабло Пикассо «L'htare»
Виктория Клабукова

Кадр: @lastgenerationcanada

В Монреальском музее изящных искусств экоактивист попытался испортить картину Пабло Пикассо. Он облил полотно розовой краской, пишет Montreal Gazette.

Акту вандализма подверглась картина «L'htare», написанная художником в 1901 году. Молодой человек представился участником движения природозащитного «Последнее поколение Канады» и объяснил протестную акцию нерациональным распределением бюджетных средств — по его мнению, власти тратят несоизмеримо больше денег на искусство, нежели на граждан. «У кого в Манитобе, где бушуют лесные пожары, есть время и силы прямо сейчас, чтобы стать следующим Пикассо?» — заявил он.

Активиста задержали, но после суда отпустили. Уточняется, что картина не пострадала — ее спасло защитное стекло.

Ранее активисты движения Just Stop Oil облили супом две картины Ван Гога, выставленные в Лондонской национальной галерее. Одну девушку приговорили к 2 годам заключения, другая получила 20 месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль пообещал Ирану ответ за нарушение прекращения огня

    55-летняя Наоми Кэмпбел появилась на публике в прозрачном мини-платье

    Обучение на инженера в России резко подорожало

    В Днепропетровске произошел взрыв

    Водитель сбил на машине мужчину и случайно спас ему жизнь

    Освежевавшие барана на детской площадке в Москве мигранты поплатятся выселением

    Тройная расправа в российской школе раскрылась спустя 20 лет

    Иран пожаловался на утренние удары Израиля

    Трансляция про Гитлера на российской парковке вызвала интерес полиции

    Миллиардер Безос устроил полуголую вечеринку на фоне протестов из-за свадьбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости