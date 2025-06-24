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20:22, 24 июня 2025Экономика

Раскрыты последствия запрета самокатов в российском миллионнике

Глава Перми Соснин: После запрета электросамокатов число ДТП сократилось в 7 раз
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

После запрета передвижения на электросамокатах в центре Перми число ДТП с их участием сократилось в семь раз за год. Последствия решения раскрыл глава российского города-миллионника Эдуард Соснин.

Установление требований к размещению средств индивидуальной мобильности в городе Соснин назвал ключевым решением. «Благодаря этой работе число ДТП со средствами индивидуальной мобильности и число пострадавших сократились в семь раз», — подчеркнул пермский глава.

Парковать электросамокаты в центре Перми запретили в марте 2024 года. С этого времени в городе эвакуировали 1572 средства индивидуальной мобильности.

Ранее россиян предупредили, что некоторые операторы кикшеринга увеличили штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними в три раза. Размер взыскания вырос с 10 до 30 тысяч рублей, кроме Москвы, где такие штрафы уже составляют 100 тысяч рублей.

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