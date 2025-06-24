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11:45, 24 июня 2025Путешествия

Россиянам временно запретили купаться на пляжах одного курорта

Россиянам временно запретили купаться на пляжах Сочи из-за ливней
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетЛивень в Сочи

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Россиянам временно запретили купаться на пляжах Сочи из-за последствий ливней. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Уточняется, что пляжи курорта закрыли утром 24 июня из-за загрязнения береговой линии и волнения на море. Хотя погода была солнечная, вода у берега помутнела, а волны усилились.

«Купание на пляжах временно ограничено. Пользователи приступили к их оперативной уборке», — сказано в публикации.

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18 июня 2021

Мощные ливни обрушились на Сочи 23 июня и особенно сильно затронули Адлерский район. Там за час выпало 55 миллиметров осадков с градом, а ветер усилился до 20 метров в секунду.

В южном городе продолжает действовать штормовое предупреждение, однако синоптики не ожидают повторения сильных дождей.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупреждал о непогоде в регионах Кавказа. В горах Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии ожидались сильные дожди.

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