Российский суд признал украинское псевдорелигиозное движение «Аллатра» экстремистским

Верховный суд России признал экстремистским украинское движение «Аллатра»

Верховный суд России удовлетворил иск Генерального прокурора России Игоря Краснова о признании международного общественного движения «Аллатра» экстремистским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По решению суда, любая деятельность украинского псевдорелигиозного движения на территории России запрещена. В своем иске Генпрокуратура отметила, что, хотя организация была признана нежелательной в августе 2023 года, ее активисты продолжили совершать противоправные действия в интересах движения. В отношении свыше 20 представителей движения возбуждены уголовные дела.

По заявлению Генпрокуратуры, организация распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ, с начала специальной военной операции.

Ранее в Красноярском крае следователи и сотрудники ФСБ задержали семерых участников организации «Аллатра» (признана в РФ нежелательной организацией).