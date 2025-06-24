Российский уличный музыкант привлек внимание Prodigy

Музыкант из Калининграда, выступающий под псевдонимом Киберпаша, опубликовал ролик, на котором он исполняет Omen группы The Prodigy на улице. Ролик просмотрели около двух миллионов пользователей, он привлек внимание The Prodigy и продюсера Tantu Beats, сообщает Mash.
Нидерландский продюсер, работавший с рэпером Йосом Кляйном и Joost, который представлял Нидерланды на Евровидении-2024, предложил российскому музыканту фит. Видео также репостнули сами The Prodigy.
Ранее известный американский рэпер Lil Pump посетил Россию и признался в любви к стране и ее жителям. «Я люблю русских», — заявил он на камеру, когда его снимали по прибытии в аэропорт. Позже он также опубликовал снимок с флагом России.